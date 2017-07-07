Bradley non ce l'ha fatta, il piccolo grande fan di Defoe ha perso la sua battaglia contro il neuroblastoma...

Una terribile notizia che, seppur annunciata, l'intero mondo del calcio non avrebbe mai voluto sentire. Si è spento quest'oggi il piccolo Bradley Lowery, tifosissimo del Sunderland ma soprattutto il m...

Una terribile notizia che, seppur annunciata, l'intero mondo del calcio non avrebbe mai voluto sentire. Si è spento quest'oggi il piccolo Bradley Lowery, tifosissimo del Sunderland ma soprattutto il migliore amico dell'attaccante dei Black Cats Jermain Defoe. La loro meravigliosa amicizia ha commosso davvero tutti: Bradley era malato terminale da diversi mesi, un neuroblastoma al quale davvero non c'era scampo lo ha costretto ad avere i giorni contati. Eppure Defoe, attaccante anche della Nazionale dei tre leoni, appena venuto a sapere dell'esistenza del piccolo, gli è sempre stato accanto per tutti questi mesi, i due sono diventati migliori amici e hanno trascorso insieme momenti indimenticabili per entrambi. Ma questa storia purtroppo non ha un lieto fine... Labaroviola si unisce al cordoglio per la scomparsa di Bradley Lowery. A seguire l'annuncio della madre poco dopo il decesso: "Il mio piccolo se n'è andato oggi alle 13:35 fra le braccia di mamma e papà, circondato dall'affetto dei suoi cari. Era il nostro piccolo eroe e continuerà altrove la sua lotta."