Freitas avvisa: “Ikonè non è forte quando gioca negli spazi stretti, ma se gioca con grandi spazi”

Carlos Freitas, ex direttore sportivo della Fiorentina con Corvino, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Italiano ci ha messo tanto del suo quest’anno, ha dato anima e convinzione alla Fiorentina. Grandi giocatori stanno facendo bene, non solo Vlahovic, anche Biraghi e Bonaventura. Cristiano è un ragazzo veramente per bene, si merita la fascia di capitano in cui vuole mettere anche l’onore di Davide Astori. Terzic? Ha tutte le qualità per fare ancora meglio, lui come Zurkowski, che abbiamo preso noi per il lungo periodo e che adesso stanno emergendo. Ikonè? Lo conosco bene, sempre stato un giocatore nel giro della nazionale, si tratta di un giocatore più forte negli spazi lunghi che negli spazi corti, di grande velocità, può far bene in una squadra che approfitta di questi spazi, non è molto forte negli spazi corti, deve imparare il tatticismo italiano, sono sicuro che può far bene. Nel 4-3-3 può andar bene” conclude Freitas.

