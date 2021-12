A sorpresa dal Brasile: “Joao Lucas rescinde col Flamengo per andare subito alla Fiorentina”

Sorpresa dal Brasile: nome accostato già nelle scorse settimane alla Fiorentina, il terzino destro Joao Lucas starebbe negoziando la rescissione col Flamengo. Reduce dal prestito al Cuiaba, dove ha giocato 34 partite, è tornato al club rubionegro ma in queste ore si starebbe liberando dalla società brasiliana per accasarsi a zero alla Fiorentina. Terzino destro, classe 1998, Joao Lucas de Almeida Carvalho è nato a Belo Horizonte e ha passaporto extracomunitario: andrebbe a inserirsi in un reparto dove i viola hanno già Alvaro Odriozola e Lorenzo Venuti. Lo spiegano diversi media dedicati al Fla tra cui Urubu Interativo. Lo riporta TMW

