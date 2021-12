Frey attacca: “Antognoni ha ragione, la Fiorentina ci ha messo da parte. Aspetto invito allo stadio”

L’ex portiere della Fiorentina Sebastien Frey ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Finalmente adesso Firenze è tornata a essere il dodicesimo uomo in campo come lo era ai miei tempi. Le parole dette dall’allenatore del Sassuolo Dionisi ne sono la dimostrazione. I dirigenti della Fiorentina ci vogliono mettere da parte, noi che siamo la storia viola, come ha dimostrato anche Antognoni con le sue parole, aspetto una chiamata dalla società per essere invitato a vedere una partita, non siamo per niente coinvolti. Siamo stati messi da parte, io cosi come tanti miei compagni del passato. Incontro con il procuratore di Vlahovic? Incontrato per caso ad un evento per il mio vino a Belgrado, ho voluto fare una foto con lui e gli ho detto a Ristic che Vlahovic deve rimanere fino alla fine della stagione, Dusan sta diventando un campione, merito di chi ha creduto in lui” conclude Frey.