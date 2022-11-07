Freitas avverte: "Fiorentina stai attenta ad Horta e Vitinha. Braga sempre in Europa da dieci anni"

Lo stadio del Braga? Una struttura particolare perchè non ci sono le curve e questo può andare a favore della Fiorentina dal momento che c'è un clima diverso rispetto a Firenze

L'ex DS della Fiorentina Carlos Freitas ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per presentare il prossimo avversario dei Viola nel cammino europeo di Conference League. Ecco le sue dichiarazioni:

"Braga? Una squadra che negli ultimi dieci anni è una presenza costante in Europa ed abituata a questo tipo di partite come la finale di Europa League con il Porto nel 2011. Il Braga ha preso grande prestigio in Portogallo ma anche a livello europeo perchè ha grande qualità a livello tecnico e di esperienza.

Favorita? Vedo una sfida equilibrata perchè il calcio italiano è difficile, ma il Braga non è da meno. L'ispirazione del momento e l'errore individuale può essere decisivo per le sorti del match. L'ambiente del Franchi ed i tifosi Viola sono sempre complicati da affrontare e può rappresentare un fattore in più per la Fiorentina.

Punti di forza? Ricardo Horta è un giocatore che arriva in doppia cifra di assist e gol da 7 8 anni e può andare anche al Mondiale in Qatar. Vitinha, invece, è un giocatore da tenere d'occhio e atipico per il suo ruolo, un calciatore di grande intensità."

LA RIVINCITA DI PEDRO

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