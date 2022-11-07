Pedro vola al Mondiale in Qatar con il suo Brasile: l'ex Fiorentina preferito a Firmino e Gabigol

Tra i nomi a sorpresa anche quello di Dani Alves che giocherà il suo secondo Mondiale all'età di 39 anni e aiuterà il gruppo con la sua grande esperienza

Il Brasile ha diramato la lista dei 26 giocatori che prenderanno parte alla spedizione in Qatar per i Mondiali 2022. Il CT Tite ha preso decisioni importanti in merito ai convocati: tra gli attaccanti salta subito all'occhio il calciatore del Flamengo, ed ex Fiorentina, Pedro.

Pedro sta vivendo un momento d'oro in madre patria ed ha conquistato la fiducia dell'allenatore della Selecao a suon di gol ed ottime prestazioni: scalzata, infatti, la concorrenza di calciatori del calibro di Roberto Firmino e Gabigol che, quasi a sorpresa, non sono stati presi in considerazione per il Mondiale.

Di seguito l'annuncio post su Instagram della Nazionale Brasiliana

NICO IS BACK

https://www.labaroviola.com/nico-gonzalez-si-allena-e-fa-il-pallonetto-a-gollini-in-partitella-il-video-del-gol-dellargentino/191615/