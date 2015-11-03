Notizie Mondiale 2022 Fiorentina

Amrabat festeggia sui social il traguardo raggiunto con il Marocco: "Ce l'abbiamo fatta!"
01 dicembre 2022 19:44
Sentite Al Khelaifi: "Parlano del Qatar senza conoscere i nostri valori, non siamo perfetti"
29 novembre 2022 19:36
Parla l'invasore di Portogallo-Uruguay: "Dopo l'arresto mi hanno offerto caffè e brioche. Infantino ha riso"
29 novembre 2022 18:44
Sabatini: “Il Qatar si è comprato il Mondiale ma non andrebbe assegnato solo a chi offre di più”
21 novembre 2022 18:17
Dopo il forfait di Nico Gonzalez rimangono 4 i giocatori della Fiorentina al mondiale
18 novembre 2022 14:26
Amrabat fiducioso: “Noi siamo il Marocco e possiamo vincere: non siamo qua per tre partite del girone”
17 novembre 2022 18:57
Pedro vola al Mondiale in Qatar con il suo Brasile: l'ex Fiorentina preferito a Firmino e Gabigol
07 novembre 2022 19:06
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