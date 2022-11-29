Sentite Al Khelaifi: "Parlano del Qatar senza conoscere i nostri valori, non siamo perfetti"

Il noto imprenditore qatariota ha preso posizione a favore del suo paese in merito alle polemiche sull'organizzazione dei Mondiali

Il presidente qatariota del PSG Nasser Al Khelaifi ha parlato a Marca del Mondiale in Qatar: "Non siamo perfetti, abbiamo commesso degli errori, come tutti gli altri, ma siamo cresciuti come nazione e come società più velocemente di qualsiasi altra prima. Quello che mi frustra è che la gente parli del Qatar e non ci sia mai stata, non lo capisco. Devi venire qui per vedere di persona: le persone, la cultura, le strutture, i valori, l'umiltà che abbiamo qui. Tutto il popolo del Qatar è orgoglioso e onorato di accogliere il mondo: aprono le loro case, i loro cuori, è la nostra cultura, è la nostra tradizione. È nel nostro DNA accogliere le persone. È una cultura diversa di quella europea, dove in alcuni posti non è normale invitare qualcuno a casa tua se non lo conosci di persona, ma qui la porta è sempre aperta". Poi sui diritti umani: "Ripeto, non siamo perfetti. Abbiamo commesso degli errori ma siamo brave persone, accogliamo altre persone e teniamo a loro. Ricordate che siamo una piccola nazione, quindi l'amicizia è importante. Penso anche che ci siano stati prima con altri Mondiali e altri grandi eventi, ma il giudizio qui è stato completamente esagerato. In ogni caso, manterremo la nostra buona disposizione e guarderemo al futuro in modo positivo. Non ho nulla a che fare con l'organizzazione del Mondiale, ma come tutti in Qatar oggi, abbiamo la sensazione che la organizzino per il mondo. Tutti i qatarioti stanno cercando di rendere questo torneo un successo". Infine un pronostico sul Mondiale: "Tifo i miei giocatori del PSG al 100% e, ovviamente, prima la mia nazionale. Penso che ci possano essere sorprese anche al di fuori del Brasile, come l'Argentina che è in ripresa. E abbiamo la Spagna, sicuramente anche il Portogallo, la Francia, squadre forti così come la Germania che forse sarà più forte se passerà il turno. La Spagna è un gruppo di giovani e giocano bene insieme, è un'ottima squadra". A riportarlo è TMW.

L'INVASORE CONTROCORRENTE SUL QATAR

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