Sabatini: “Il Qatar si è comprato il Mondiale ma non andrebbe assegnato solo a chi offre di più”

Almeno nel mondo dello sport penso che ci debba essere storia o prospettiva, quindi futuro, e non un'oasi nel deserto

Sandro Sabatini ha parlato a Radio Sportiva soffermandosi su una domanda di un ascoltatore contrario al Mondiale, appena iniziato, ospitato dal Qatar. Queste le sue parole:

"Mondiale assegnato al Qatar? Il Qatar ha comprato l'organizzazione di questo Mondiale perchè aveva i soldi per farlo. Mi amareggia perchè queste competizioni andrebbero assegnate in base al fascino, al prestigio, alla storia, all'organizzazione: deve contare qualcosa anche il bacino d'utenza. Il calcio è passione e non ha niente a che fare con il Qatar; oltre a questo c'è tutta la questione legata ai diritti umani."

GUARDIOLA SENZA GIRI DI PAROLE

https://www.labaroviola.com/guardiola-non-le-manda-a-dire-tanti-infortuni-perche-si-gioca-troppo-e-chi-comanda-se-ne-frega/193323/