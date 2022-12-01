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Amrabat festeggia sui social il traguardo raggiunto con il Marocco: "Ce l'abbiamo fatta!"

Il Marocco ha conquistato gli ottavi di finale della competizione Mondiale superando il proprio girone come prima squadra qualificata

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2022 19:44
Amrabat festeggia sui social il traguardo raggiunto con il Marocco: "Ce l'abbiamo fatta!" -
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Amrabat festeggia sui social il traguardo raggiunto con il Marocco: "Ce l'abbiamo fatta!"

Arrivano le prime reazioni social dei giocatori del Marocco dopo l'impresa inseguita e raggiunta nel pomeriggio con la vittoria di misura sul Canada. Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha da poco postato sul proprio profilo Instagram due foto che lo inquadrano durante i festeggiamenti post match e commentando il tutto con il tipico detto in lingua inglese "We did it!".

Di seguito il post Instagram del giocatore

 

IL MAROCCO DI AMRABAT SCRIVE UN PEZZO DI STORIA

https://www.labaroviola.com/impresa-per-il-marocco-di-amrabat-primo-nel-girone-con-croazia-e-belgio-agli-ottavi-rischio-germania/194449/

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