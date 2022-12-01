Amrabat festeggia sui social il traguardo raggiunto con il Marocco: "Ce l'abbiamo fatta!"
Il Marocco ha conquistato gli ottavi di finale della competizione Mondiale superando il proprio girone come prima squadra qualificata
Arrivano le prime reazioni social dei giocatori del Marocco dopo l'impresa inseguita e raggiunta nel pomeriggio con la vittoria di misura sul Canada. Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha da poco postato sul proprio profilo Instagram due foto che lo inquadrano durante i festeggiamenti post match e commentando il tutto con il tipico detto in lingua inglese "We did it!".
Di seguito il post Instagram del giocatore
IL MAROCCO DI AMRABAT SCRIVE UN PEZZO DI STORIA
https://www.labaroviola.com/impresa-per-il-marocco-di-amrabat-primo-nel-girone-con-croazia-e-belgio-agli-ottavi-rischio-germania/194449/