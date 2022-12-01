Impresa per il Marocco di Amrabat: primo nel girone con Croazia e Belgio, agli ottavi rischio Germania

Un'altra grande prestazione del centrocampista della Fiorentina che è a tutti gli effetti una delle sorprese del Mondiale in Qatar tanto da aver richiamato l'attenzione da parte di alcuni club europei, su tutti il Liverpool

Arriva il triplice fischio nella sfida tra Canada e Marocco: il giocatore della Fiorentina Sofyan Amrabat e compagni vincono 1-2 e riescono nell'impresa di passare primi nel girone. Niente da fare per il Belgio che in seguito al pareggio a reti bianche con la Croazia è fuori dalla competizione insieme al Canada: la Croazia si qualifica invece come seconda. Il Marocco affronterà agli ottavi la seconda classificata del gruppo E, in un girone ancora apertissimo e con la Germania costretta alla vittoria per il passaggio del turno.

SIRENE INGLESI PER AMRABAT

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