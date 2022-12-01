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Impresa per il Marocco di Amrabat: primo nel girone con Croazia e Belgio, agli ottavi rischio Germania

Un'altra grande prestazione del centrocampista della Fiorentina che è a tutti gli effetti una delle sorprese del Mondiale in Qatar tanto da aver richiamato l'attenzione da parte di alcuni club europei, su tutti il Liverpool

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2022 18:19
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Impresa per il Marocco di Amrabat: primo nel girone con Croazia e Belgio, agli ottavi rischio Germania

Arriva il triplice fischio nella sfida tra Canada e Marocco: il giocatore della Fiorentina Sofyan Amrabat e compagni vincono 1-2 e riescono nell'impresa di passare primi nel girone. Niente da fare per il Belgio che in seguito al pareggio a reti bianche con la Croazia è fuori dalla competizione insieme al Canada: la Croazia si qualifica invece come seconda. Il Marocco affronterà agli ottavi la seconda classificata del gruppo E, in un girone ancora apertissimo e con la Germania costretta alla vittoria per il passaggio del turno.

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