Amrabat fiducioso: “Noi siamo il Marocco e possiamo vincere: non siamo qua per tre partite del girone”

Possiamo fare qualcosa di speciale e rendere il popolo molto orgoglioso

Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, ha parlato dal ritiro del Marocco circa il prossimo Mondiale. Ecco le sue parole:

"Mondiale? Ho molta fiducia in questa squadra. È molto bello essere qui, ma non siamo qua soltanto per tre partite. Naturalmente siamo in un girone molto difficile. Ritengo che Belgio e Croazia siano due squadre molto forti, e anche con il Canada non è facile. Ma noi siamo il Marocco. Dobbiamo crederci. Dobbiamo credere di poter fare qualcosa. Dobbiamo credere di poter vincere. Dobbiamo lottare l’uno per l’altro". A riportarlo è Calcio News 24.

LE PAROLE DI GIANCARLO ANTOGNONI

https://www.labaroviola.com/sentite-antognoni-nico-e-in-buonafede-italiano-ha-riscoperto-il-trequartista-e-la-fiorentina-gioca-meglio/192872/