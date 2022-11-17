Sentite Antognoni: "Nico è in buonafede. Italiano ha riscoperto il trequartista e la Fiorentina gioca meglio"

Attaccanti? Oggi i marcatori sono diversi, c'è più libertà e le punte soffrono di meno rispetto al passato

Giancarlo Antognoni, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di Fiorentina partendo dal passato per arrivare all'attuale situazione della squadra allenata da mister Vincenzo Italiano. Queste le sue dichiarazioni:

"Fiorentina anni '70? Eravamo tutti giovani molto interessanti, poi abbiamo avuto una serie di infortuni che hanno fatto perdere qualcosa. Per esempio anche io successivamente con l'infortunio alla tibia e perone ho perso qualcosa.

I successi? Oggi già con il quarto posto sei in Champions League e sono altri tempi, quindi andrebbe rivalutata quella Fiorentina: la Fiorentina ne ha vinte poche di coppe, noi nel '75 abbiamo vinto la Coppa Italia e non era molto considerata. Adesso è decisamente considerata perchè ti permette di accedere alle coppe europee.

Situazione Fiorentina? Nelle ultime partite è migliorata molto: l'allenatore ha capito che con quelle situazioni di gioco non andava benissimo. Ha messo una sorta di trequartista dietro le punte e così sono riusciti a segnare di più.

Nico? Io penso che il giocatore sia assolutamente in buonafede."

NICO GONZALEZ SEMPRE SOTTO LA LENTE D'INGRANDIMENTO

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