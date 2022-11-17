Cecchi: "Capisco Nico Gonzalez, il mondiale con l'Argentina per loro è la cosa più importante di tutte"

Nico Gonzalez, quasi mai in campo con la Fiorentina in questo inizio di stagione e convocato con l'Argentina, è uno dei temi maggiori in casa viola

Stefano Cecchi, giornalista fiorentino de La Nazione, ha parlato della situazione riguardante Nico Gonzalez, molto discusso a Firenze, queste le sue parole a Radio Bruno:

Posso capire Nico Gonzalez, la nazionale per loro conta più di qualsiasi altra cosa, non è come per esempio in Italia che ci sono giocatori che hanno rinunciato a giocare con la nazionale, di esempi ce ne sono stati tanti, la vivono in maniera passione e molto diversa da noi. Noi dobbiamo tifare Nico con la maglia dell’Argentina, per due motivi, sia perché cosi può tornare e fare la differenza con noi, sia perché in caso di cessione il suo prezzo salirebbe. Non dimentichiamoci che è il giocatore più forte di questa squadra”

MA NICO RISCHIA DI PERDERE IL MONDIALE...

https://www.labaroviola.com/dallargentina-lesione-di-nico-gonzalez-non-e-grave-potrebbe-essere-escluso-perche-senza-minutaggio/192845/