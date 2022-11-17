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Dall'Argentina: "Lesione di Nico Gonzalez non è grave, potrebbe essere escluso perchè senza minutaggio"

Nico Gonzalez non è cosi scontato che sarà nella spedizione dell'Argentina per fare il mondiale in Qatar

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2022 16:01
Dall'Argentina: "Lesione di Nico Gonzalez non è grave, potrebbe essere escluso perchè senza minutaggio" - (Photo by FRANKLIN JACOME / POOL / AFP) (Photo by FRANKLIN JACOME/POOL/AFP via Getty Images)
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Dall'Argentina: "Lesione di Nico Gonzalez non è grave, potrebbe essere escluso perchè senza minutaggio"

Secondo quanto riportato da Tyc Sport, portale argentino, la lesione che ha Nico Gonzalez non sarebbe cosi grave da poter far saltare il mondiale al giocatore della Fiorentina anche se resta il problema della mancanza del minutaggio. L'esterno ieri non è stato impiegato nell'amichevole contro l'Arabia Saudita per farlo recuperare al meglio

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