Freitas: "Grande differenza di budget tra noi e le prime 5. Difficile competere per primi posti, ma..."

Carlos Freitas ha parlato delle ambizioni viola al quotidiano portoghese Diario de Noticias: "C'è grande differenza di budget tra noi e le prime 5 squadre della serie A, è difficile competere per le p...

Carlos Freitas ha parlato delle ambizioni viola al quotidiano portoghese Diario de Noticias: "C'è grande differenza di budget tra noi e le prime 5 squadre della serie A, è difficile competere per le prime posizioni. L'anno scorso abbiamo dovuto tagliare i costi del 40%, ma comunque la nostra posizione in classifica non è cambiata, anche se abbiamo chiuso con 3 punti in meno. Il mio futuro? Non so cosa accadrà, ma l'Italia è bella come il suo campionato. Astori? C'è ancora un grandissimo vuoto".