Gazzetta, la Fiorentina rinnova ed adegua il contratto a Chiesa
Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non ha nessuna intenzione di cedere il suo gioello Federico Chiesa. L'idea del club viola sarebbe quella addirittura di rinnovare ulteriorm...
A cura di Redazione Labaroviola
11 giugno 2018 11:04
Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non ha nessuna intenzione di cedere il suo gioello Federico Chiesa. L'idea del club viola sarebbe quella addirittura di rinnovare ulteriormente il contratto, rinnovato pochi mesi fa, ed attualmente in scadenza nel giugno del 2022, con un ulteriore adeguamento che porterebbe il giocatore a guadagnare 2,5 milioni di euro a stagione.