Freitas: "Pezzella in Nazionale grazie alla Fiorentina, soddisfatti di lui. Presto per il riscatto, ma..."

Carlos Freitas, direttore dell'area tecnica della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano andaluso ABC de Sevilla. Il dirigente portoghese si è soffermato sul rendimento di uno de...

Carlos Freitas, direttore dell'area tecnica della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano andaluso ABC de Sevilla. Il dirigente portoghese si è soffermato sul rendimento di uno dei nuovi acquisti, arrivato per altro dal Betis Siviglia, trattasi di German Pezzella: "German è un titolare dal primo giorno in cui è arrivato, sta avendo un rendimento buono e per questo è stato convocato anche con la Nazionale argentina. Lo conoscevo già dai tempi del River Plate così come Corvino. E’ un giocatore che ha tutte le qualità che ci servivano in quella zona del campo, abbiamo avuto la possibilità di prenderlo e così è stato e siamo contenti di lui, del suo rendimento e della sua professionalità. E’ stata una buona operazione visto che da quando è arrivato è sempre stato titolare e il mister Pioli è felicissimo. Si è presentata questa possibilità nelle ultime settimane del mercato e visto che conoscevamo le qualità del calciatore è stato molto facile prendere una decisione. I rapporti con il Betis sono buoni, è un club molto professionale. Riscatto? Siamo a novembre e manca molto al termine della stagione, la Fiorentina ha in pugno la questione perché nell’affare abbiamo stabilito una cifra per l’opzione di acquisto e che sono sicuro che continuerà qui”.