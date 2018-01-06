Freitas esalta Giovanni Simeone su Instagram: "Che grinta". La più grande qualità del Cholito...
Il ds della Fiorentina, Carlos Freitas, ha esaltato Giovanni Simeone - autore del gol del pareggio, ieri sera contro l'Inter - sul suo profilo Instagram. Freitas ha pubblicato una foto che ritrae l'es...
A cura di Redazione Labaroviola
06 gennaio 2018 16:41
Il ds della Fiorentina, Carlos Freitas, ha esaltato Giovanni Simeone - autore del gol del pareggio, ieri sera contro l'Inter - sul suo profilo Instagram. Freitas ha pubblicato una foto che ritrae l'esultanza del Cholito, abbinando un commento che si sofferma sulla migliore qualità espressa, fino ad oggi, dall'argentino: "Grinta!".