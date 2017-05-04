Freitas pronto a lasciare la Fiorentina, nel suo futuro c'è il Maccabi Haifa
Il rapporto tra la Fiorentina e il dirigente portoghese potrebbe concludersi dopo un solo anno
A cura di Redazione Labaroviola
04 maggio 2017 17:55
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport pare che l'esperienza fiorentina di Carlos Freitas, attualmente sotto contratto con la società dei Della Valle in qualità di direttore sportivo, potrebbe concludersi già al termine di questa stagione. Pare infatti che nel suo futuro ci siano prospettive che, stando alle indiscrezioni, dovrebbero condurlo in Israele, per la precisione al Maccabi Haifa. L'avventura del dirigente portoghese con la Fiorentina potrebbe quindi concludersi dopo una sola stagione.