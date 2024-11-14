Sentite Reginaldo: "Kean deve ringraziare la Juventus se è riuscito ad arrivare a questo livello"

Per il brasiliano l'exploit in viola di Moise Kean è anche figlio dell'attenta gestione del calciatore operata dai bianconeri in questi anni

L'ex attaccante viola ha espresso il proprio parere su vari temi che riguardano il calcio italiano. Focus naturale sulla Fiorentina di Raffaele Palladino ed in particolare sul suo centravanti:

"Kean in questo periodo sta vivendo la migliore condizione della propria carriera, ma è anche vero che lui alla Juve ha avuto i suoi spazi e le sue opportunità per mettersi in mostra. Credo che non abbia vissuto bene la coesistenza con gli altri compagni di reparto, perché era inevitabile che la concorrenza fosse molto alta. Stiamo parlando pur sempre di una delle migliori squadre al mondo.

Anzi, dico di più: penso che lui dovrebbe essere contento e riconoscente per quello la Juve gli ha riservato. Se sta venendo bene fuori con la Fiorentina è anche perché a Torino avrà imparato tanto, soltanto che non riusciva a rendere come desiderasse. Anche la prima esperienza all'Everton è stata molto formativa per lui ed è stata sempre la Juve a proteggerlo, lasciandolo crescere in prestito ma sempre sotto l'attenzione della società nei sui confronti. Quindi, sono molto contento per lui che stia giocando alla grande a Firenze, ma non deve dimenticare il suo passato".

Lo riporta news.superscommesse.it

Bucchioni: “Se Biraghi vuole giocare la Fiorentina lo accontenti. Nello spogliatoio deve starci chi ha voglia”

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