Bucchioni: “Se Biraghi vuole giocare la Fiorentina lo accontenti. Nello spogliatoio deve starci chi ha voglia”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno per dire la sua sul momento della Fiorentina. Queste le sue parole:

Basi diverse rispetto all’anno scorso? E’ un altro pianeta, un altro mondo, un’altra squadra. I giocatori che stanno rendendo possono crescere ancora di più come De Gea, Adli…Ancora non abbiamo visto Gudmundsson, Pongracic perchè ancora non sappiamo come è dal momento che le prime partite non era in forma e la Fiorentina giocava con un altro modulo. E’ una squadra di livello, con alcuni giocatori di livello assoluto, ed in panchina hai giocatori per creare diverse situazioni.

Questa squadra può mantenere questa classifica? Secondo me sì. Dobbiamo mantenere i piedi per terra ma questa squadra ha una concretezza incredibile. Sei lì e non sei lì per caso, ti è andata persino un po’ male perchè le prime partite le hai buttate via. Quello che hai fatto te lo sei conquistato sul campo come a Genova e Torino con delle partite complicate.

Sui giocatori che hanno giocato di meno? Se prendi i giocatori singolarmente e li inserisci nel contesto di squadra che funziona, allora funzionerà anche il calciatore che gioca di meno.

I calciatori che non trovano spazio e che a gennaio possono dire addio? Ce ne faremo una ragione. In uno spogliatoio ed in un gruppo ci devono stare quelli che vogliono starci e che portano energia positiva. Abbiamo citato Biraghi e Parisi perchè giocano nello stesso ruolo. Spero la Fiorentina giochi 60 partite e quindi ci sarà bisogno di un po’ di tutti. Credo che l’allenatore ha una grandissima qualità cioè quella di imparare in fretta. I suoi errori li ha fatti ma ha capito subito cosa deve fare usando la rosa per sentire tutti importanti. Se Biraghi si sente ancora giocatore è giusto che la società l’accontenti. Non possiamo rimproverargli nulla a Biraghi in questi anni. Se gli basta essere partecipe e giocare meno partite allora può rimanere assolutamente. Chiaramente è stato preso Gosens e gioca il più forte.

