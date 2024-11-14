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Da Cagliari, Terracciano chiuso da De Gea può partire a gennaio. Il Cagliari mostra interesse

La porta del Cagliari non è più al sicuro come lo è stata per tanto tempo. Se ne sono accorti i tifosi, e se n’è accorto anche Davide Nicola, che nella gara contro il Milan ha optato per il cambio Scu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2024 18:07
Da Cagliari, Terracciano chiuso da De Gea può partire a gennaio. Il Cagliari mostra interesse - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La porta del Cagliari non è più al sicuro come lo è stata per tanto tempo. Se ne sono accorti i tifosi, e se n’è accorto anche Davide Nicola, che nella gara contro il Milan ha optato per il cambio Scuffet-Sherri.

Entrambi non convincono abbastanza, così torna prepotentemente per gennaio la possibilità dell’acquisto di un nuovo portiere. La voce degli ultimi giorni vede in Pietro Terracciano il possibile candidato: il portiere della Fiorentina, chiuso da Davide De Gea, potrebbe partire. L’interessamento all’estremo difensore viola però non è solo del Cagliari: su di lui c’è anche il Genoa, che ha perso Pierluigi Gollini per infortunio. Lo scrive Calcio Casteddu.

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