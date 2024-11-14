Da Cagliari, Terracciano chiuso da De Gea può partire a gennaio. Il Cagliari mostra interesse
La porta del Cagliari non è più al sicuro come lo è stata per tanto tempo. Se ne sono accorti i tifosi, e se n’è accorto anche Davide Nicola, che nella gara contro il Milan ha optato per il cambio Scu...
La porta del Cagliari non è più al sicuro come lo è stata per tanto tempo. Se ne sono accorti i tifosi, e se n’è accorto anche Davide Nicola, che nella gara contro il Milan ha optato per il cambio Scuffet-Sherri.
Entrambi non convincono abbastanza, così torna prepotentemente per gennaio la possibilità dell’acquisto di un nuovo portiere. La voce degli ultimi giorni vede in Pietro Terracciano il possibile candidato: il portiere della Fiorentina, chiuso da Davide De Gea, potrebbe partire. L’interessamento all’estremo difensore viola però non è solo del Cagliari: su di lui c’è anche il Genoa, che ha perso Pierluigi Gollini per infortunio. Lo scrive Calcio Casteddu.
LE PAROLE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA FIORENTINA
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