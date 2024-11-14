Da Cagliari, Terracciano chiuso da De Gea può partire a gennaio. Il Cagliari mostra interesse

La porta del Cagliari non è più al sicuro come lo è stata per tanto tempo. Se ne sono accorti i tifosi, e se n’è accorto anche Davide Nicola, che nella gara contro il Milan ha optato per il cambio Scu...

A cura di Redazione Labaroviola 14 novembre 2024 18:07

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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