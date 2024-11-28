Reginaldo: "Nella Fiorentina corrono tutti per il compagno. Un vice Kean può far bene a lui ed alla squadra"

La cosa forte di questa squadra è che sono compatti e tutti corrono per il compagno. Il gruppo sta facendo la differenza

L'ex attaccante della Fiorentina, Reginaldo, ha parlato a Radio Bruno della stagione positiva della squadra di mister Raffaele Palladino. Queste le sue parole:

"Se mi sarei aspettato una Fiorentina così? Non se lo sarebbe mai aspettato nessuno perchè dopo il lavoro di Italiano non era facile per mister Palladino. Sapevo che poteva fare bene perchè la sua mentalità è di fare giocare bene la squadra ma non così fin da subito. Dopo le prime partite la squadra ha iniziato ad avere più ritmo partita.

Gudmundsson? A Genova aveva fatto benissimo e la Fiorentina ha fatto un affare. Speriamo che si riprenda alla grande e dia un aiuto alla Fiorentina.

Dove può arrivare la Fiorentina? Io dico che la prossima con l'Inter dirà dove e cosa vuole fare la Fiorentina. Penso che insieme all'Atalanta siano le squadre che stanno dimostrando di più. Se la Fiorentina vince con l'Inter allora può lottare per il quarto o terzo posto, dirà la sua fino alla fine.

Vice Kean? Per un calciatore vero la concorrenza farà solo bene a Kean. Farà bene anche alla Fiorentina in generale perchè anche quando non giocherà Kean ci sarà un altro che può far bene."

L'OPINIONE DI BENEDETTO FERRARA

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