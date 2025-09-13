Reginaldo: “Kean è in condizioni splendide. La Fiorentina è una squadra attrezzata, sarà dura per il Napoli”

L’ex attaccante viola Reginaldo ha parlato a Radio Marte per commentare Fiorentina Napoli. Ecco le sue dichiarazioni: “Domani sarà difficile per il Napoli, la Fiorentina è attrezzata anche se gli mancherà Gudmundsson. Pioli è un allenatore di spessore. La sosta delle nazionali è sempre un incognita, non sai mai se riattaccherai bene la spina. Kean è in condizioni splendide, ha trovato continuità con la Fiorentina. Il ragazzo ha fatto tanti gol, ma brava la società a dargli la fiducia che nessuno gli ha dato prima.”