Reginaldo: "Kean straordinario, ma anche Mandragora è una presenza preziosa per la Fiorentina"

Durante l'intervista concessa a news.superscommesse, l'ex calciatore della Fiorentina, Reginaldo, ha così parlato del momento in casa viola: "A me piace tutta la Fiorentina, perché tutti stanno facend...

Durante l'intervista concessa a news.superscommesse, l'ex calciatore della Fiorentina, Reginaldo, ha così parlato del momento in casa viola: "A me piace tutta la Fiorentina, perché tutti stanno facendo la propria parte e si stanno comportando bene singolarmente. Volendo citare alcuni nomi, direi che quella Colpani sia stata una grande intuizione, arrivato a Firenze grazie soprattutto a Palladino che lo conosceva benissimo a Monza. Un altro che mi sta piacendo molto e che ha una forza fisica mostruosa, sfortunato per via dell'infortunio, è Rolando Mandragora. La sua è una presenza preziosa e spero ritorni presto. In difesa mi sta piacendo molto Dodò, aiutato anche dall'esperienza vissuta con il Brasile. Tra i giovani più interessanti c'è sicuramente Amir Richardson, un ragazzo che, se riesce ad acquisire ancora più rapidità, può diventare tra i più forti in circolazione. In alcuni aspetti, mi ricorda Fabio Liverani, anch'egli un mancino che riusciva fare cose che ho visto da pochi. Non era affatto veloce, però lo ricordo con piacere e lo ringrazio ancora oggi, perché con alcuni suoi lanci millimetrici mi permise di realizzare alcuni goal importanti con la Fiorentina".

CATALDI: “QUANDO VEDEVO KEAN PENSAVO CHE FOSSE UNA BESTIA. SECONDO ME PUÒ FARE ANCORA DI PIÙ”

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