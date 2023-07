Reginaldo consiglia: “Fiorentina non deve vendere Igor, è forte. Dodò aveva solo bisogno di tempo”

Reginaldo è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno ed ha parlato di Fiorentina soffermandosi principalmente sui ‘brasiliani’. Ecco le sue parole:

“Fiorentina? Io giudico una gRande stagione. Sono arrivati in due finali giocando bene e poi però perse a testa alta.

Italiano? Mi piace come allenatore perchè ha fatto benissimo ed anche la società ha fatto bene a rinnovare la fiducia.

Esterni nel gioco di Italiano? Secondo me spingono tanto perchè fanno entrambe le fasi ma ormai il calcio così. Come è successo a Cabral bisogna iniziare a capire i movimenti…

Cabral? Bocciato assolutamente no. Non è facile arrivare in Italia e fare subito bene. Negli ultimi 6 mesi ha fatto davvero bene.

Jovic? Veniva anche lui da un calcio diverso ed è difficile.

Igor? Secondo me non è giusta la sua cessione perchè ha dimostrato di dare tanto per la Fiorentina e di essere forte. Deve tornare ad avere la testa che aveva l’anno scorso in cui faceva meno errori ed essere più cattivo.

Dodò? Non lo scopriamo ora, è forte e ci voleva anche per lui un po’ di tempo. Nell’ultimo periodo si è visto che è migliorato difensivamente.”

