Reginaldo: “Se fossi in Kean non ci penserei due volte a restare alla Fiorentina, qui si è rilanciato davvero”

A NewsSuperscommesse.it è intervenuto l’ex attaccante di Fiorentina e Parma Reginaldo per parlare della sua ex squadra impegnata in un finale di stagione ricco: “Il Betis è lo scoglio maggiore per la Fiorentina, ma se passa indenne questa sfida può vincere il trofeo. In caso di finale, non mi preoccuperei del Chelsea perché le squadre italiane si sanno esaltare contro le blasonate e basta vedere l’Atalanta contro il Bayer Leverkusen dell’anno scorso.”

Su Kean: “Non mi aspettavo facesse così bene perché dovunque era andato, aveva avuto un rendimento altalenante mentre con la Juventus aveva fatto male. Mi auguro rimanga qui nonostante le voci di mercato perché è normale che venga cercato, ma al suo posto resterei perché qui si è rilanciato davvero.”

Su Palladino: “Mi piace perché ha personalità nel gestire il gruppo e lo abbiamo visto con Biraghi perché non è da tutti prendere il capitano in carica e metterlo fuori per scelta tecnica. In estate aveva chiesto Gosens perché lo preferiva per caratteristiche e non ha avuto problemi a cambiare in corso. Questa squadra può seriamente andare in Champions grazie a lui.”