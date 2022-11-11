Retroscena Reginaldo: "Fui venduto alla Fiorentina senza saperlo. Litigai anche col Treviso"
Durante l'intervista rilasciata ai microfoni di lacasadic.com, l'ex attaccante della Fiorentina, tra le altre, Reginaldo, attualmente al Picerno in Serie C, ha svelato un retroscena sul suo passaggio...
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2022 17:54
Durante l'intervista rilasciata ai microfoni di lacasadic.com, l'ex attaccante della Fiorentina, tra le altre, Reginaldo, attualmente al Picerno in Serie C, ha svelato un retroscena sul suo passaggio in viola: "Alla Fiorentina c’erano Pazzini, Toni, Mutu. Una volta, dopo esser tornato dal Brasile, era il compleanno di mia sorella. Mi hanno chiamato e mi hanno detto che dovevo firmare con la Fiorentina. Il mio ex procuratore mi voleva fare una sorpresa, litigai anche con il Treviso perché non giocavo, schieravano Acquafresca. Sapete perché? Ero stato già venduto alla Fiorentina tre mesi prima e non lo sapevo. Mi hanno avvisato all’improvviso e mi hanno detto di firmare. Non ci ho pensato due volte e ho firmato".