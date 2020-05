L’ex giocatore della Fiorentina, Reginaldo, é stato intervistato a Radio Bruno dove ha parlato della sua esperienza in viola: “Quando arrivai alla Fiorentina trovai moltissimi campioni, non era facile inserirsi. Devo ringraziare Prandelli che mi aiutò in questo senso. Venivo da una realtà piccola. Feci gol pesanti, dalla seconda partita in poi mi incominciarono a volere bene tutti. A Firenze mi sono trovato davvero bene. Su Prandelli? Il mister era un martello tranquillo. Se sbagliavi il movimento te lo faceva riprovare un paio di volte con tranquillità. Ho sempre detto che mi ha insegnato tanto e per me è stato un grande tecnico”.