Sebastien Frey ha vissuto un’altra diretta Instagram ne quale si è scatenato. L’ex portiere della Fiorentina ha coinvolto nei ricordi il terzino sinistro di allora Manuel Pasqual e tra aneddoti e ricordi ha detto: “Fare il preparatore dei portieri della Fiorentina? Ad oggi non è nei miei programmi, sono in contatto con la dirigenza, ma facciamo altri progetti. Se però un giorno dovessi rientrare nel calcio, lo farei solo per la Fiorentina. Adesso sto bene, vivo tanto la famiglia” dice Frey. E quando gli chiedono di Reginaldo risponde così: “Posso dirvi che camminava su 3 gambe…”