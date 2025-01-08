Reginaldo: "Non so se Luiz Henrique vale i soldi del cartellino deciso dal Botafogo"

L'esterno della Fiorentina ha commentato la trattativa che può portare il giocatore brasiliano in Italia dal Botafogo

A Radio Bruno è intervenuto l'ex attaccante viola Reginaldo per commentare la trattativa tra il suo connazionale Luiz Henrique e la Fiorentina: "Lo conosco, è un giocatore forte ed ha vinto il pallone d'oro sudamericano, quindi ha talento perché ha battuto una grande concorrenza davvero. Bisogna vedere se si adatta al campionato italiano, non è semplice perché in Italia devi chiudere, rientrare e dare copertura ed io non so se sarà disposto a fare un lavoro del genere. Mi ricordo quando tutti esaltavano Gabigol poi è venuto qua e non ha combinato nulla, bisogna andarci cauti perché il calcio in Brasile è una roba diversa. Per me il suo cartellino costa tantissimo soprattutto perché ha giocato solo al Botafogo, ma ora i prezzi sono questi e non è come prima."

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