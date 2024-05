Reginaldo: “Vedete il Napoli senza Spalletti, la Fiorentina rischia la stessa cosa senza Italiano”

L’ex giocatore della Fiorentina, Reginaldo, ha parlato a Radio Bruno del momento attuale della squadra viola dopo la conquista della finale della Conference League, queste le sue parole:

“Avevo detto che alla fine gli attaccanti avrebbero fatto gol pesanti e alla fine così è stato, la Fiorentina crea troppo per non segnare con gli attaccanti, spero che Italiano possa vincere perché se lo merita. Io sono convinto che per il lavoro che fa Belotti lui è stato un valore aggiunto per la Fiorentina, lui si è messo a disposizione e il lavoro che fa senza palla è fondamentale per la squadra, ha portato mentalità da guerriero e farà vincere qualcosa alla Fiorentina, vedere lui e Beltran che si sbattono per la squadra è un valore aggiunto. Si può andare in Europa anche dal campionato, le ultime partite sono fondamentali e sono sicuro che chi giocherà darà il massimo perché si tratta di giocatori di valore. La Fiorentina senza Italiano perde tanto, lui ha portato mentalità del gioco e del gruppo, guardate il Napoli senza Spalletti cosa ha perso, spero che venga preso un allenatore dello stesso livello di Italiano per continuare il percorso. Su Dodò ho sempre detto che lui ha fatto sempre stagioni di alto livello, ha sempre fatto cose di prestigio”

