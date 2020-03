“Be Champion against Covid-19”. E’ questo il nome dell’iniziativa benefica nata dalla chat whatsapp dei campioni del Mondo di Germania 2006. Una raccolta fondi da destinare alla Croce Rossa italiana per dare un aiuto concreto al Paese nella lotta al Coronavirus. L’obiettivo è quello di raggiungere la quota significativa di un milione di euro. E al momento sono stati raccolti 239.198€. “Fai parte anche tu della nostra squadra”, è l’invito di Fabio Cannavaro ed ex compagni. Poi, un vero e proprio messaggio di speranza: “Uniti vinceremo ancora”.

Intervistato in esclusiva ai microfoni di Mediagol.it, Luca Toni – ex attaccante, tra le altre, di Palermo, Fiorentina e Bayern Monaco, protagonista di un’impresa che resterà indelebilmente impressa nel cuore e nella mente di ogni tifoso azzurro – si è espresso in merito all’emergenza sanitaria mondiale legata alla diffusione del COVID-19.

“Da ex calciatore penso che il problema all’inizio sia stato un po’ sottovalutato in generale. Il virus va assolutamente debellato in qualche modo, perché dà tanti problemi di salute e bisogna stare molto attenti, per cui le misure adottate dal governo italiano sono giuste e le condivido totalmente. Dobbiamo seguire rigorosamente le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e restare a casa, anch’io esco pochissimo soltanto per necessita essenziali e primarie come fare la spesa . Negli ospedali in rianimazione non ci sono tantissimi posti, per questo motivo il problema non riguarda tanto del virus in sé, bensì il fatto che a causa delle problematiche di matrice respiratoria che comporta nei casi più gravi il paziente essa debba essere curato in terapia intensiva. Il nostro sistema sanitario sta producendo il massimo sforzo ma nel caso in cui non vi fossero più posti nel reparto specifico negli ospedali la situazione diventerebbe sempre più drammatica”, ha dichiarato il classe 1977, certamente uno degli attaccanti più prolifici dell’ultimo ventennio del nostro calcio.

“La Raccolta fondi per la Croce Rossa Italiana promossa dai campioni del Mondo azzurri del 2006? Ognuno di noi fa il possibile per aiutare il prossimo nei momenti di difficoltà. Io e il gruppo di ex Campioni del Mondo con l’Italia di Marcello Lippi abbiamo una chat in cui ci sentiamo spesso, da qui è nata l’idea di raccogliere dei fondi per sostenere la Croce Rossa Italiana. L’offerta è libera, più siamo e più riusciamo a donare meglio è per tutti i nostri connazionali in difficoltà. Abbiamo già raccolto una somma importante ma desideriamo accumulare ancora maggiori risorse. Vogliamo raccogliere una cifra ancora più importante per dare una grande mano d’aiuto al Paese”, ha concluso Toni.

