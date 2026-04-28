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Toni: “Spero che Vanoli metta un po’ di giovani. Le squadre vogliono arrivare più su in classifica”

Toni ha parlato brevemente di Vanoli e sulla situazione giovani

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 aprile 2026 19:03
Toni: “Spero che Vanoli metta un po’ di giovani. Le squadre vogliono arrivare più su in classifica” -
Luca Toni
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Toni ospite al podcast di Aura Sport ha parlato della Fiorentina di Vanoli e della situazione giovani: “Speriamo ora che la Fiorentina è salva, Vanoli possa buttare dentro un po' di giovani. E' incredibile come non riescano mai a buttarli dentro. Però ho notato che tutte le squadre se sono decime vogliono arrivare none. Se sono tredicesime vogliono arrivare dodicesime invece di pensare a far crescere tanti giovani della primavera”.

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