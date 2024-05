Toni suona la carica: “Ora conta solo alzare la coppa. I ragazzi sanno che c’è un popolo pronto a festeggiare”

Luca Toni è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina soffermandosi sulla finale di Atene. Ecco le sue parole:

“Sulla finale? Questa volta bisogna vincerla. Sarebbe la cosa più bella per chiudere un ciclo, le finali sono sempre particolari ma come dico ai tifosi della Fiorentina ‘mai una gioia’ no, è arrivato il momento di alzare una coppa.

Le finali dell’anno scorso aiuteranno? La finale è una partita secca e aiuteranno i giocatori che hanno giocato le finali passate. Penso che i giocatori dell’anno scorso hanno fatto ancora più esperienza. I ragazzi lo sanno che c’è un popolo che non vede l’ora di accoglierli festanti all’aeroporto.

Problema con il gol? Non conta più niente adesso, solo portare a casa la coppa. Non importa chi segna, se farà gol un attaccante sembrerà che abbia segnato 50 gol in stagione.”

LE PAROLE DI CRISTIANO BIRAGHI