Toni non si risparmia: “Peggior mercato del 2025. Quest’anno è troppo brutto, come voto è uno zero”

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, durante il podcast di Aura Sport ha parlato anche della situazione della Fiorentina, queste sono le sue parole sul mercato e sulla stagione: “Il peggior mercato del 2025 lo ha fatto la Fiorentina. Una squadra che spende 90 milioni e si ritrova ultima in classifica non può che aver fatto un mercato brutto. All’anno della squadra viola non posso dare che 4. Tre finali di Conference sono tanti, quest’anno è troppo brutto. Palladino 6.5/7, quest’anno 0, la media fa 4”.