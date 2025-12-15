15 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:11

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Toni: “Cambi allenatore ma i risultati sono gli stessi, il problema principale è la squadra”

News

Toni: “Cambi allenatore ma i risultati sono gli stessi, il problema principale è la squadra”

Redazione

15 Dicembre · 10:15

Aggiornamento: 15 Dicembre 2025 · 10:18

TAG:

luca toni

Condividi:

di

Queste le parole di Luca Toni ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Fiorentina per 1-2 contro l’Hellas Verona:

“È inspiegabile questa situazione, fai un mercato importante e spendi 90 milioni. Capisco le annate no ma 6 punti sono pochi. Cambiando gli allenatori e i risultati sono questi. O c’è qualcosa all’interno dello spogliatoio. Dopo oggi fai fatica a recuperare la classifica. Devi prendere delle decisioni drastiche, non so cosa può succedere a Gennaio. Devi cambiare mezza squadra, cambi allenatore non cambia nulla. Il problema è la squadra.

Era giusto esonerare Pioli per dare una scossa, ma se non cambia niente vuol dire che ci sono altri problemi. La cosa peggiore è il comportamento di certi giocatori. Devi capire la situazione tragica, devi dare un energia positiva. Perché se fa gol uno e non l’altro sei triste, se ti sostituisce l’allenatore non va bene, se fa gol l’altro non esulti. Non va bene.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio