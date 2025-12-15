Toni: “Cambi allenatore ma i risultati sono gli stessi, il problema principale è la squadra”

Queste le parole di Luca Toni ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta della Fiorentina per 1-2 contro l’Hellas Verona:

“È inspiegabile questa situazione, fai un mercato importante e spendi 90 milioni. Capisco le annate no ma 6 punti sono pochi. Cambiando gli allenatori e i risultati sono questi. O c’è qualcosa all’interno dello spogliatoio. Dopo oggi fai fatica a recuperare la classifica. Devi prendere delle decisioni drastiche, non so cosa può succedere a Gennaio. Devi cambiare mezza squadra, cambi allenatore non cambia nulla. Il problema è la squadra.

Era giusto esonerare Pioli per dare una scossa, ma se non cambia niente vuol dire che ci sono altri problemi. La cosa peggiore è il comportamento di certi giocatori. Devi capire la situazione tragica, devi dare un energia positiva. Perché se fa gol uno e non l’altro sei triste, se ti sostituisce l’allenatore non va bene, se fa gol l’altro non esulti. Non va bene.”