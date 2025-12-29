Toni: “Fossi nella Roma, a gennaio andrei a prendere Kean alla Fiorentina: può essere il profilo giusto”

Luca Toni è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso della trasmissione, soffermandosi sul momento della Roma e della Fiorentina, ma soprattutto sul futuro di Moise Kean. L’ex attaccante ha espresso...

Luca Toni è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso della trasmissione, soffermandosi sul momento della Roma e della Fiorentina, ma soprattutto sul futuro di Moise Kean. L’ex attaccante ha espresso un’opinione netta sulle strategie di mercato dei giallorossi e sulle difficoltà che si respirano in casa viola, lanciando un messaggio chiaro in vista di gennaio:

”La Roma dovrebbe prendere una punta diversa da Zirkzee se vuole provare a vincere e Kean potrebbe essere il profilo giusto. A gennaio a Firenze devono fare un po’ di rivoluzione perché si vede che nello spogliatoio c’è qualcosa che non funziona. Bisogna dunque fare pulizia. Se Kean decidesse di andare via la Roma dovrebbe approfittarne. Qualora invece decidesse di restare in maglia viola, la Fiorentina farebbe comunque bene a puntarci perché è il calciatore che la può salvare.”