Kean secondo attaccante al primo anno ad aver segnato almeno 15 gol dopo 23 giornate dietro a Toni

Lunedì sera alle 20:45 sarà di scena nuovamente Fiorentina-Inter, questa volta a campi invertiti. Dopo la splendida vittoria per 3-0 della formazione viola, l'Inter vorrà fermare l'entusiasmo della fo...

Lunedì sera alle 20:45 sarà di scena nuovamente Fiorentina-Inter, questa volta a campi invertiti. Dopo la splendida vittoria per 3-0 della formazione viola, l'Inter vorrà fermare l'entusiasmo della formazione di Palladino, ma soprattutto Kean che sembra inarrestabile fino a questo momento. Moise Kean è diventato il secondo giocatore al suo primo anno alla Fiorentina a realizzare almeno 15 centri nelle prime 23 gare giocate dalla Viola in una stagione di Serie A negli ultimi 60 anni, dopo Luca Toni nel 2005/06 (21) e Alberto Gilardino nel 2008/09 (13).

Si affrontano le due squadre che hanno segnato più gol su sviluppo di calcio piazzato in questo campionato: Inter (16) e Fiorentina (15). L'ultima rete da palla inattiva è arrivata proprio con il capitano viola Luca Ranieri. Il bilancio complessivo dei precedenti vede l'Inter avanti con 72 vittorie, 55 pareggi, 46 vittorie della Fiorentina.

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