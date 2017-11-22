Luca Toni e Sandro Mencucci insieme a Coverciano per un evento dedicato al calcio femminile

Luca Toni, ex bomber viola ora alle prese con la sua nuova vita dopo il ritiro dal calcio giocato, e Sandro Mencucci, presidente della Fiorentina Women's, si sono incontrati al centro tecnico federale...

Luca Toni, ex bomber viola ora alle prese con la sua nuova vita dopo il ritiro dal calcio giocato, e Sandro Mencucci, presidente della Fiorentina Women's, si sono incontrati al centro tecnico federale di Coverciano. I due, presenti al Workshop European Club Association dedicato al calcio femminile, hanno avuto modo di scambiare alcune battute - e magari di anche di rivivere i bei tempi andati - come testimoniato dalla foto pubblicata sul profilo Facebook ufficiale di ACF Fiorentina.