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Luca Toni e Sandro Mencucci insieme a Coverciano per un evento dedicato al calcio femminile

Luca Toni, ex bomber viola ora alle prese con la sua nuova vita dopo il ritiro dal calcio giocato, e Sandro Mencucci, presidente della Fiorentina Women's, si sono incontrati al centro tecnico federale...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2017 13:38
Luca Toni e Sandro Mencucci insieme a Coverciano per un evento dedicato al calcio femminile -
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Luca Toni, ex bomber viola ora alle prese con la sua nuova vita dopo il ritiro dal calcio giocato, e Sandro Mencucci, presidente della Fiorentina Women's, si sono incontrati al centro tecnico federale di Coverciano. I due, presenti al Workshop European Club Association dedicato al calcio femminile, hanno avuto modo di scambiare alcune battute - e magari di anche di rivivere i bei tempi andati - come testimoniato dalla foto pubblicata sul profilo Facebook ufficiale di ACF Fiorentina.

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