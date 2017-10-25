Anche Luca Toni e il sindaco Nardella in tribuna per assistere a Fiorentina-Torino

Personalità importanti e vecchie glorie in tribuna per assistere alla partita della 10ª di campionato tra Fiorentina e Torino. Infatti oltre al sindaco di Firenze Dario Nardella, calorosamente accolto...

Personalità importanti e vecchie glorie in tribuna per assistere alla partita della 10ª di campionato tra Fiorentina e Torino. Infatti oltre al sindaco di Firenze Dario Nardella, calorosamente accolto dal presidente viola Mario Cognigni, è arrivato nel capoluogo toscano anche Luca Toni. L'ex attaccante, vincitore della classifica marcatori oltre che della Scarpa d'Oro con la Fiorentina, si è accomodato sugli spalti fra gli applausi dei presenti.

Gianmarco Biagioni