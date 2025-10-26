26 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:08

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
“È il numero 10 che va alla Juve”: il ritorno di Bernardeschi a Firenze, da eroe annunciato a traditore

News

“È il numero 10 che va alla Juve”: il ritorno di Bernardeschi a Firenze, da eroe annunciato a traditore

Redazione

26 Ottobre · 14:53

Aggiornamento: 26 Ottobre 2025 · 14:53

TAG:

federico bernardeschi

Condividi:

di

A Firenze la storia sembra sempre la stessa: la città cresce, coccola e lancia futuri campioni, salvo poi vederli fuggire verso l’odiata Juventus. È accaduto anche con Federico Bernardeschi, che quella scelta l’ha pagata cara: indimenticabile lo striscione esposto ai cancelli del Franchi nell’estate del 2017, quando il suo passaggio in bianconero divenne ufficiale. Da allora, l’accoglienza per l’attuale giocatore del Bologna non è mai stata dolce. Dopo l’esperienza oltreoceano al Toronto, per Bernardeschi è tempo di un nuovo ritorno in quella che, per anni, è stata casa sua.

Di questo Bernardeschi ha parlato anche in un recente podcast, raccontando le difficoltà di quel periodo: “è stato pesante perché non solo tu vai alla Juventus, ma è il numero dieci che va alla Juventus sono opportunità che uno può decidere di cogliere o non cogliere, sono scelte.

A Bucarest ha giocato solo dieci minuti, ma Bernardeschi potrebbe partire titolare come a Cagliari. Il turnover premia i più freschi e l’ex viola sembra in vantaggio su Orsolini, che potrebbe subentrare nella ripresa. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio