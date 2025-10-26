“È il numero 10 che va alla Juve”: il ritorno di Bernardeschi a Firenze, da eroe annunciato a traditore

A Firenze la storia sembra sempre la stessa: la città cresce, coccola e lancia futuri campioni, salvo poi vederli fuggire verso l’odiata Juventus. È accaduto anche con Federico Bernardeschi, che quella scelta l’ha pagata cara: indimenticabile lo striscione esposto ai cancelli del Franchi nell’estate del 2017, quando il suo passaggio in bianconero divenne ufficiale. Da allora, l’accoglienza per l’attuale giocatore del Bologna non è mai stata dolce. Dopo l’esperienza oltreoceano al Toronto, per Bernardeschi è tempo di un nuovo ritorno in quella che, per anni, è stata casa sua.

Di questo Bernardeschi ha parlato anche in un recente podcast, raccontando le difficoltà di quel periodo: “è stato pesante perché non solo tu vai alla Juventus, ma è il numero dieci che va alla Juventus sono opportunità che uno può decidere di cogliere o non cogliere, sono scelte.

A Bucarest ha giocato solo dieci minuti, ma Bernardeschi potrebbe partire titolare come a Cagliari. Il turnover premia i più freschi e l’ex viola sembra in vantaggio su Orsolini, che potrebbe subentrare nella ripresa.