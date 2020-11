André Rebic per André Silva. Lo scambio di prestiti biennale tra Eintracht Francoforte e Milan, dell’estate 2019, è diventato a titolo definitivo nell’ultimo strano mercato settembrino. Le cifre, però, non sono mai state rese note, con i due attaccanti che, in Germania e in Italia, hanno soddisfatto, con gol e rendimento, i due club. Arrivando, quindi, alle cessioni a titolo definitivo.

Novità, a livello economico, come scrive calciomercato.com, arrivano oggi dalla Germania, dove la Bild pubblica le cifre dell’affare: l’Eintracht ha pagato 3 milioni di euro André Silva, il Milan ne ha dati 5 ai tedeschi per Rebic. Di questi 5, però, 2,5 sono andati alla Fiorentina. Quindi, in sostanza, l’Eintracht ha versato 500mila euro in più rispetto a quanto incassato. Un’affare che ha fatto tutti contenti, tranne che le Fiorentina a cui spettava il 50% del ricavato della cessione di Rebic, ma che con questa formula, è stata tagliata praticamente fuori.

