Anche i muri sanno che la Fiorentina ha il 50% sulla percentuale di cessione di Rebic da parte del Francoforte. Adesso però il Milan e L’Eintracht stanno architettando un’operazione con lo scopo di “fregare” la società viola. Si, avete capito bene.

La società rossonera, insieme a quella tedesca, si stanno accordando per una cessione a zero di Rebic con in cambio Andrè Silva all’Eintracht per 9 milioni anziché i 20 pattuiti inizialmente.

In pratica il Milan prende gratis Rebic e fa il super sconto alla società tedesca per il cartellino di André Silva. Un modo perfetto per non far incassare nulla alla Fiorentina. La scorsa estate l’accordo tra i club prevedeva una valutazione di 25 milioni per entrambi i calciatori. Le cose sono però cambiate, o meglio, sono rimaste le stesse ma lo scambio di soldi sta avvenendo in maniera diversa proprio per non far incassare nulla alla società viola.

Strano che una società come il Milan si renda protagonista di questa furbata ma oggi, con la regia di Fali Ramadani, tutto questo sta clamorosamente avvenendo.

