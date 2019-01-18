La Fiorentina ha il 50% sulla vendita di Rebic? l’Eintracht offre soldi per annullare l'accordo
Secondo quanto riportano dalla Germania, il quotidiano Bild rivela che l’Eintracht Francoforte vorrebbe annullare la percentuale del 50% che spetterebbe alla Fiorentina in caso di cessione del giocato...
A cura di Redazione Labaroviola
18 gennaio 2019 12:48
Secondo quanto riportano dalla Germania, il quotidiano Bild rivela che l’Eintracht Francoforte vorrebbe annullare la percentuale del 50% che spetterebbe alla Fiorentina in caso di cessione del giocatore. Come? Offrendo adesso 10 milioni alla società viola in modo da annullare questo accordo e poi prendere tutti i soldi della cessione del calciatore croato.