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La Fiorentina ha il 50% sulla vendita di Rebic? l’Eintracht offre soldi per annullare l'accordo

Secondo quanto riportano dalla Germania, il quotidiano Bild rivela che l’Eintracht Francoforte vorrebbe annullare la percentuale del 50% che spetterebbe alla Fiorentina in caso di cessione del giocato...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 gennaio 2019 12:48
La Fiorentina ha il 50% sulla vendita di Rebic? l’Eintracht offre soldi per annullare l'accordo -
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Secondo quanto riportano dalla Germania, il quotidiano Bild rivela che l’Eintracht Francoforte vorrebbe annullare la percentuale del 50% che spetterebbe alla Fiorentina in caso di cessione del giocatore. Come? Offrendo adesso 10 milioni alla società viola in modo da annullare questo accordo e poi prendere tutti i soldi della cessione del calciatore croato.

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