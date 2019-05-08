Il Bayern Monaco oltre a Chiesa, vuole acquistare Ante Rebic del Francoforte...

Secondo la Bild, sulla lista di mercato del Bayern Monaco ci sono tanti big, come quello del giovane Hudson-Odoi del Chelsea e di Federico Chiesa della Fiorentina. Il Bayern però è interessato anche a...

A cura di Redazione Labaroviola 08 maggio 2019 19:24

Condividi