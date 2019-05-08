Il Bayern Monaco oltre a Chiesa, vuole acquistare Ante Rebic del Francoforte...
Secondo la Bild, sulla lista di mercato del Bayern Monaco ci sono tanti big, come quello del giovane Hudson-Odoi del Chelsea e di Federico Chiesa della Fiorentina. Il Bayern però è interessato anche a...
A cura di Redazione Labaroviola
08 maggio 2019 19:24
Secondo la Bild, sulla lista di mercato del Bayern Monaco ci sono tanti big, come quello del giovane Hudson-Odoi del Chelsea e di Federico Chiesa della Fiorentina. Il Bayern però è interessato anche ad Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte. Vi ricordiamo che ai viola spetta il 50% sull’eventuale futura rivendita dell'attaccante croato.