Notizie Ante Rebic Fiorentina

Ds Francoforte sull'affare Rebic: "Abbiamo trovato la soluzione adeguata al periodo economicamente duro"
14 settembre 2020 14:10
Basile: "Il gol di Ibra è da annullare con il nuovo regolamento e anche il gol di Rebic da annullare nato dal fallo di Conti"
23 febbraio 2020 10:30
Pioli: "Rebic lo avevo già allenato, è cresciuto tanto rispetto a quando era alla Fiorentina"
19 ottobre 2019 18:34
L'Eintracht non ha accettato l'offerta dell'Inter di 30 milioni di euro per Rebic. La viola...
26 giugno 2019 13:39
Il Bayern Monaco oltre a Chiesa, vuole acquistare Ante Rebic del Francoforte...
08 maggio 2019 19:24
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