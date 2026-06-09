TMW riporta: "Rebic pronto a tornare in Italia, ci può puntare il Frosinone per l'attacco"

L'attaccante croato sarebbe in procinto di ricominciare una nuova avventura italiana

Ante Rebic potrebbe tornare in Italia e lo scrive Tuttomercatoweb, infatti l'attuale attaccante croato dell'Hajduk Spalato potrebbe andare a zero al Frosinone a cui segnò un gol in viola nel 2015 per altro uno dei due in campionato con la Fiorentina.

L'attaccante croato potrebbe tornare in Italia dopo la parentesi viola, di Lecce, di Verona e col Milan con cui ha vinto lo Scudetto. Oggi Rebic ha 33 anni, ma per una neopromossa può essere un profilo appetibile anche se il club croato gli ha offerto il rinnovo.