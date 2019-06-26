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L'Eintracht non ha accettato l'offerta dell'Inter di 30 milioni di euro per Rebic. La viola...

Secondo Sky Deutschland, il club tedesco del Eintracht Francoforte ha rifiutato 30 milioni di euro dell'Inter per l'attaccante Ante Rebic. L’ex giocatore viola costa circa 50 milioni di euro e la Fior...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2019 13:39
L'Eintracht non ha accettato l'offerta dell'Inter di 30 milioni di euro per Rebic. La viola... -
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Secondo Sky Deutschland, il club tedesco del Eintracht Francoforte ha rifiutato 30 milioni di euro dell'Inter per l'attaccante Ante Rebic. L’ex giocatore viola costa circa 50 milioni di euro e la Fiorentina in casa di cessione prenderà una percentuale del 50%.

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